Шесть дней назад в Молдове наблюдался случай дезертирства двух военнослужащих. Один из них устал скрываться и сдался, второго до сих пор не нашли.

Об этом пишет Timpul.

Один дезертир вернулся в часть, где он проходил военную службу, в добровольном порядке.

— Срочник, покинувший часть добровольно, вернулся вчера добровольно. Второго разыскивают компетентные органы. Следствие установит причины ухода из части, — сообщила пресс-секретарь военного ведомства Ала Дьякону.

Министерство обороны Молдовы не сообщает мотивы, которые привели к бегству двух солдат. Однако 28 января началось внутреннее расследование этого эпизода.

Ряд местных СМИ писали, что из военной части, которую предпочли самовольно оставить солдаты, процветали насилие и унижение. А военнослужащий Марин Павлеску заявил, что его травили в армии за гомосексуальную ориентацию.

Напомним, глава Еврокомиссии пригрозила Венгрии из-за закона о «гей-пропаганде».