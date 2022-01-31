Первомаец Александр Свириденко исполнил песню «О Мамо» с военным оркестром на сцене шоу «Голос страны».

Запись выступления можно просмотреть на YouTube.

Парень отметил, что у него нет профессионального музыкального образования, вокалу и игре на инструменте он научился сам. Александр Свириденко является солистом военного оркестра 194-го понтонно-мостового полка Государственной специальной службы транспорта, с которым и вышел выступать.

— Я горжусь тем, что служу в этом оркестре, потому что он лучший в Украине. Я дал более 100 концертов с ними. Какой бы у меня был опыт в 20 лет, если не мои ребята и девчонки. Но я бы очень хотел пробовать себя вокалистом, а не гитаристом, — сказал Александр Свириденко.

Житель Первомайска исполнил песню «О Мамо» группы Сальто Назад под живую аранжировку оркестра. Жюри шоу Надя Дорофеева и Ольга Полякова захотели взять коллектив каждая в свою команду. Выступающие решили, что их звездным тренером на проекте станет Надя Дорофеева.

Напомним, бизнесвумен и модель из Николаева Анастасия Погосова презентовала свой город в рамках проекта телеканала «Дом».