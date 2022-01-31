Итальянский дом моды «Dolce & Gabbana» объявил, что в этом году отказывается от использования натурального меха для создания своих коллекций в пользу альтернативных материалов.

Об этом идет речь в заявлении руководителя группы по коммуникациям и маркетингу в D&G Федели Узаи, сообщает Vogue Business.

— Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо пропагандировать и стимулировать: мы будем интегрировать инновационные материалы в наши коллекции и развивать экологически безопасные производственные процессы, в то же время сохраняя рабочие места и ноу-хау ремесленников… Более устойчивое будущее не может предусматривать использование меха животных, — заявил Федели Узаи.

Заявление дома моды уже приветствовали международные организации зоозащитников.

Напомним, два года назад королева Великобритании Елизавета II отказалась от натурального меха.