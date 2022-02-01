В Луганской области военные провели занятия по тактической медицине и аэромедицинской эвакуации раненых.

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook

К учениям привлекли боевых медиков, отрабатывавших оказание помощи под огнем противника, порядок сортировки раненых, выгрузку из санитарных машин и их погрузку в вертолет для аэромедицинской эвакуации.

Также военные тренировались с разнообразным медицинским оборудованием.

— Каждый боевой медик должен четко усвоить алгоритм работы и уметь использовать преимущества санитарной авиации для спасения жизни раненых воинов. Поэтому во время учений особое внимание уделялось именно умению правильно выбрать место для приземления санитарного вертолета, порядку установки стоек и правилам ведения радиообмена с использованием современных средств связи, – сказал начальник военно-медицинской группы ОТУ «Север», полковник медицинской службы Михаил Ладанай.

Он подчеркнул, что аэромедицинская эвакуация в районе проведения операции Объединенных сил нередко является единственным способом своевременной доставки раненых в лечебные учреждения.

— Состояние раненого не всегда позволяет использовать другие виды транспорта, и отсчет времени может идти на минуты. Поэтому тренировкам личного состава медицинской службы во время эвакуации санитарным транспортом уделяется особое внимание. Наши медики еще раз подтвердили хороший уровень подготовки, как в вопросах оказания медицинской помощи, так и во взаимодействии с экипажем санитарного вертолета, – рассказал военный медик.

Напомним, военные Сухопутных войск Украины (СВУ) прошли двухдневное обучение стрельбе из гранатометов SMAW-D (M 141), предоставленных ВСУ в рамках помощи США.