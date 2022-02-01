Журналистка Марго Гонтарь, которая стоит за фактчекинговым проектом StopFake, создала ресурс, собирающий и упорядочивающий все новости про наращивание российских войск на границах Украины.

Об этмо пишет «Детектор медиа».

Новый волонтерский проект запустился под названием 7.62 project. Пока в работе тестовая версия на английском и российском языках, но его авторы, среди которых и Марго Гонтарь, работают над основной, украинской версией продукта. Разработчики видят в будущем 7.62 project в качестве удобного агрегатора с постоянными обновлениями, где можно будет прочитать всю информацию о российских войсках, находящихся под боком у Украины.

Основным источником информации для эксклюзивных новостей станут очевидцы перемещения российской живой силы и техники. Много постов подобного характера появляются в социальных сетях военнослужащих или их родственников.

— Но подобных видео очень много, и они нуждаются в анализе и внесении в контекст. Именно этим мы и занимаемся, опираясь на собственное расследование и анализ других авторитетных расследующих групп. Для проверки мы используем техники OSINT-разведки на основе открытых данных — медиа, публикаций, социальных сетей, данных спутников, перелетов и т.д., обращаемся при необходимости к нашим экспертам и источникам, — подчеркнула Марго Гонтарь.

Соосновательница StopFake добавила, что к формированию контента на сайте может присоединиться любой желающий специалист.

— В проекте есть несколько постоянных участников, волонтеров и экспертов, к которым мы обращаемся, из разных стран мира. Это журналисты, эксперты по борьбе с дезинформацией, эксперты из OSINT, IT, бывшие и нынешние военные. Мы только начинаем, и эта сеть расширяется, — отмечает журналистка.

Ранее организация StopFake сообщала, что РосСМИ распространили фейк, что Николаев «хочет вернуться в РФ».