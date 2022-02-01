За январь – декабрь 2021 года в Николаевской области госаудиторы провели 30 ревизий, 15 проверок закупок и 4 государственных финансовых аудитов.

Об этом сообщает пресс-служба управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

По результатам проверок закупок были найдены нарушения законодательства, которые повлекли потери на 656 миллионов гривен. Также сообщается, что обеспечено возмещение потерь на сумму около 63 миллионов гривен.

Уже начато 83 расследования, 28 материалов вовлечены в уголовные дела. Правоохранители вручили 6 уведомлений о совершении уголовных правонарушений.

За нарушение финансовой дисциплины и закупок на должностных лиц составлено 46 протоколов об административных правонарушениях. К дисциплинарной и материальной ответственности привлекли 21 человека, 5 были уволены с занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что Госаудитслужба насчитала, что Баштанский горсовет потерял больше 13 миллионов гривен, переплачивая подрядчикам или оплачивая работы по завышенной стоимости.