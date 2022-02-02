Правительство канадской провинции Квебек отказалось от намерения ввести новый налог для лиц, отказывающихся делать прививки от COVID-19, не имея к тому медицинских противопоказаний.

Как сообщает корреспондент «Укринформа», об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Квебека Франсуа Лего.

По его словам, от налога было отказано в целях сохранения «социальной сплоченности» в провинции.

— Я понимаю, что это разделяет квебекцев, а нам сейчас следует строить мосты. Моя задача — пробовать возвести квебекцев вместе, чтобы они оставались объединенными, — сказал Франсуа Лего.

Он добавил, что его правительство уже подготовило соответствующий законопроект, но решило не выносить его на голосование, заметив «все большее недовольство» среди населения.

Отметим, что детали предложенного в прошлом месяце налога оставались неопределенными. По словам Франсуа Лего, невакцинированные квебекцы должны платить в государственную казну свыше 100 долларов с человека.

В настоящее время около 10% жителей провинции не сделали ни единой прививки от COVID-19. При этом именно невакцинированные квебекцы занимали в прошлом месяце половину всех больничных коек, отведенных под больных COVID-19.

Ранее Франсуа Лего заявил о новом «налоге» для непривитых и отметил, что он вступит в силу уже в «ближайшие несколько недель».