В Одессе отменили анонсированный на 14 февраля концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Басты).

Это произошло благодаря позиции активистов, сообщает LB.ua.

Как рассказал один из них – Демьян Ганул, после анонса выступления Басты в одесском ресторане «Облака» он обратился с просьбой отменить концерт, поскольку российский артист не только посещал Крым с нарушением украинского законодательства, но и выступал на концерте «воссоединения» в Москве.

— Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию, – отметил Демьян Ганул.

В прошлом году Василий Вакуленко (Баста) дал в Украине ряд концертов, в том числе в Киеве, Одессе и Харькове. Его выступления прошли на фоне протестов и попыток активистов сорвать концерты. В частности, в конце 2021 года в Киеве перед концертом в ночном клубе Stereo Plaza Басте устроили коридор позора.

Напомним, белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, который должен был выступить в Николаеве 11 сентября на концерте ко Дню города, отменил выступление в Николаеве «в связи с изменениями в гастрольном графике». Этому предшествовала негативная реакция среди пользователей николаевского сегмента соцсети Facebook.