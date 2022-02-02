Жители Николаевской области, у которых нет регистрации по месту своего постоянного проживания, могут принять участие в голосовании, изменив избирательный адрес.
Об этом сообщает общественная организация «Общественный холдинг «Группа влияния»
Как известно, в Гороховской, Владимировской и Ингульской громадах Баштанского района, а также в Мигиевской ТГ Первомайского района пройдут довыборы депутатов. В тоже время в Степовской ОТГ будут выбирать нового главу. Жители Николаевщины могут до 10 февраля включительно изменить избирательный адрес и проголосовать, в случае отсутствия регистрации по месту жительства.
— Некоторые избиратели, например, внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты не могли выбирать местные власти и депутатов, потому что у них не было регистрации в своей громаде. Теперь принять участие в выборах можно, подав заявление в Государственный реестр избирателей об изменении избирательного адреса, – сказала секретарь ЦИК Елена Гатауллина.
Сменить избирательный адрес николаевцы могут онлайн в личном кабинете избирателя на сайте Государственного реестра избирателей; в бумажном форме, лично посетив отдел ведения Государственного реестра избирателей; через уполномоченное лицо, которое должно иметь нотариальную доверенность.
— Человек, который работает, платит налоги, постоянно проживает и участвует в делах громады, имеет право голосовать на выборах независимо от того, какая регистрация в его паспорте. Мы призываем избирателей не ждать объявления следующих выборов, а заранее позаботиться о своем избирательном праве, — сказала глава правления ОО «Общественный холдинг «Группа влияния» Татьяна Дурнева.
Центральная избирательная комиссия и «Общественный холдинг «Группа влияния» напоминают жителям Николаевской области, что для изменения избирательного адреса онлайн необходимо:
— Обязательным условием смены избирательного адреса онлайн является наличие электронной подписи. Более подробно о том, как изменить избирательный адрес или получить квалифицированную электронную подпись можно узнать по ссылке, – сказано в сообщении.
Напомним, согласно решению Центризбиркома, с 5 февраля в некоторых громадах Николаевской области стартует избирательный процесс.
Жители Николаевской области, у которых нет регистрации по месту своего постоянного проживания, могут принять участие в голосовании, изменив избирательный адрес.
Об этом сообщает общественная организация «Общественный холдинг «Группа влияния»
Как известно, в Гороховской, Владимировской и Ингульской громадах Баштанского района, а также в Мигиевской ТГ Первомайского района пройдут довыборы депутатов. В тоже время в Степовской ОТГ будут выбирать нового главу. Жители Николаевщины могут до 10 февраля включительно изменить избирательный адрес и проголосовать, в случае отсутствия регистрации по месту жительства.
— Некоторые избиратели, например, внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты не могли выбирать местные власти и депутатов, потому что у них не было регистрации в своей громаде. Теперь принять участие в выборах можно, подав заявление в Государственный реестр избирателей об изменении избирательного адреса, – сказала секретарь ЦИК Елена Гатауллина.
Сменить избирательный адрес николаевцы могут онлайн в личном кабинете избирателя на сайте Государственного реестра избирателей; в бумажном форме, лично посетив отдел ведения Государственного реестра избирателей; через уполномоченное лицо, которое должно иметь нотариальную доверенность.
— Человек, который работает, платит налоги, постоянно проживает и участвует в делах громады, имеет право голосовать на выборах независимо от того, какая регистрация в его паспорте. Мы призываем избирателей не ждать объявления следующих выборов, а заранее позаботиться о своем избирательном праве, — сказала глава правления ОО «Общественный холдинг «Группа влияния» Татьяна Дурнева.
Центральная избирательная комиссия и «Общественный холдинг «Группа влияния» напоминают жителям Николаевской области, что для изменения избирательного адреса онлайн необходимо:
— Обязательным условием смены избирательного адреса онлайн является наличие электронной подписи. Более подробно о том, как изменить избирательный адрес или получить квалифицированную электронную подпись можно узнать по ссылке, – сказано в сообщении.
Напомним, согласно решению Центризбиркома, с 5 февраля в некоторых громадах Николаевской области стартует избирательный процесс.