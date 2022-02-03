В городской больнице №1 Николаева вскоре заработает ПЦР-лаборатория. Для нее уже закупили оборудование.

Об этом рассказала начальница Управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— У нас планируется в первом квартале введение ПРЛ-лаборатории в городской больнице №1. Централизованно закуплено на нее оборудование еще в прошлом году. Я думаю, что в ближайшее время она начнет работать, — сообщила Ирина Шамрай.

Напомним, недавно городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в 2021 году в Николаеве заработает ПЦР-лаборатория. Она будет находиться в городской больнице № 1.

Также сообщалось, что управление здравоохранения Николаевского городского совета хочет расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.

Напомним, что весной в больнице № 1 установили аппарат для проведения тестов на коронавирусную инфекцию с помощью полимеразной цепной реакции iPonatic.