Правительство Швеции анонсировало снятие большинства коронавирусных ограничений со среды, 9 февраля.
Об этом на брифинге 3 февраля объявила премьер-министр Магдалена Андерссон, цитирует The Local.
С 9 февраля все работающие дома должны подготовиться к возвращению на работу.
— Пандемия не окончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется, – сказала Магдалена Андерссон.
Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти потому, что «Омикрон» является более мягким штаммом вируса, а отчасти тем, что процент населения Швеции, которое полностью вакцинировано или сделало бустер, продолжает расти.
С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:
В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома, если заболели или есть подозрение на ковод. После того, как правительство представит эти предложения, парламент примет окончательное решение, одобрять их или нет.
Напомним, что в Новой Зеландии объявили новый план поэтапного открытия границ. Он продлится до октября.
Правительство Швеции анонсировало снятие большинства коронавирусных ограничений со среды, 9 февраля.
Об этом на брифинге 3 февраля объявила премьер-министр Магдалена Андерссон, цитирует The Local.
С 9 февраля все работающие дома должны подготовиться к возвращению на работу.
— Пандемия не окончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется, – сказала Магдалена Андерссон.
Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти потому, что «Омикрон» является более мягким штаммом вируса, а отчасти тем, что процент населения Швеции, которое полностью вакцинировано или сделало бустер, продолжает расти.
С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:
В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома, если заболели или есть подозрение на ковод. После того, как правительство представит эти предложения, парламент примет окончательное решение, одобрять их или нет.
Напомним, что в Новой Зеландии объявили новый план поэтапного открытия границ. Он продлится до октября.