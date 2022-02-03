Правительство Швеции анонсировало снятие большинства коронавирусных ограничений со среды, 9 февраля.

Об этом на брифинге 3 февраля объявила премьер-министр Магдалена Андерссон, цитирует The Local.

С 9 февраля все работающие дома должны подготовиться к возвращению на работу.

— Пандемия не окончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется, – сказала Магдалена Андерссон.

Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти потому, что «Омикрон» является более мягким штаммом вируса, а отчасти тем, что процент населения Швеции, которое полностью вакцинировано или сделало бустер, продолжает расти.

С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:

Необходимость предоставлять ковид-паспорт для закрытых мероприятий с более чем 50 посетителями;

Выставки и рынки в помещении должны требовать паспорта вакцинации, если на них присутствует более 50 гостей, а количество гостей ограничено до 500, из которых 10 квадратных метров на человека;

Рестораны должны закрываться в 23:00, а подача алкогольных напитков прекращается в 22:30;

Группы в ресторанах могут состоять не более чем из восьми человек с минимальным расстоянием между группами в один метр;

Максимум 20 человек на закрытых вечеринках в арендованных площадках;

Магазины должны иметь максимально допустимое количество гостей, рассчитанное на площади 10 квадратных метров на человека – это касается тренажерных залов, музеев, художественных галерей, тематических парков и бассейнов.

В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома, если заболели или есть подозрение на ковод. После того, как правительство представит эти предложения, парламент примет окончательное решение, одобрять их или нет.

Напомним, что в Новой Зеландии объявили новый план поэтапного открытия границ. Он продлится до октября.