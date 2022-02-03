Во вторник, 1 февраля, в Черноморском университете имени Петра Могилы наградили победителей университетского киберспортивного турнира по DOTA 2.

Об этом пишут на сайте ВУЗа.

Первой стала команда «Министры Кайфа», представившая факультет компьютерных наук. Второе место заняла команда «Дружище Какос», третье — «rat band».

Мероприятие приурочили ко Дню рождения ЧНУ, сам турнир проходил в субботу, 29 января.

Напомним, этим летом на странице приемной комиссии ЧНУ в Facebook сообщили о старте набора студентов на новую специализацию «Киберспорт» на базе специальности «Физическая культура и спорт». «Киберспорт» — не отдельная специальность, а лишь направление подготовки в рамках лицензированной специальности.