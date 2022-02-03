Кабинет министром очертил новые территориальные границы Измаила. Из-за новвоведений город потерял больше 200 гектаров земли.

Об этом пишет «Думская».

Новая площадь Измаила составляет 5126 гектаров.

Крупный кусок земли изъяли из принадлежности к городу после того, как выяснили к чему стоит относить реку, которая находится рядом с Измаилом.

— Сокращение площади произошло из-за точного определения муниципальной принадлежности прибрежной акватории Дуная. Граница города будет начинаться не с середины реки, а на расстоянии ста метров от берега, — отмечает местный ресурс.

Как сообщалось, в Измаиле директора школы, которого искали два месяца, нашли мертвым.