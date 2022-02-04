Дата разворачивания миссии NASA Artemis 1 отложена. Этот старт должен был стать первым в рамках амбициозной программы космического агентства, которая призвана вернуть человечество на Луну.

Но 2 февраля представители NASA официально заявили, что непилотируемый полет ракетоносителя Space Launch System (SLS) и капсулы Орион переносится, пишет «Вокруг света. Украина».

По словам руководителя программы исследований наземных систем в Космическом центре Кеннеди НАСА Майкла Болджера, агентство планирует запустить эти летные системы только тогда, когда они будут полностью готовы, и когда команда инженеров даст окончательное «добро».

В официальном заявлении NASA сообщается, что работа инженеров идет по плану, и никаких серьезных проблем с оборудованием нет.

Майкл Болджер сообщил на пресс-конференции, что перенос старта не вызван какой-то одной причиной, а скорее комплексом незначительных проблем, накопившихся при подготовке к успешному старту столь непростой миссии. Инженеры выполняют работы шаг за шагом и очень тщательно, так, чтобы получившимся результатом было можно гордиться.

Помимо задержек, вызванных тщательностью подготовки к старту, команда столкнулась с незначительными проблемами, вызванными продолжающейся эпидемией коронавируса и необычно низкими температурами во Флориде. Дело в том, что летное оборудование находится в очень большом и неотапливаемом здании, и некоторые из соединительных и смазочных материалов оказались подвержены воздействию низких температур.

Однако основные работы по подготовке к старту оказались незатронуты тем, что происходит вокруг.

Пока неясно, как эти задержки могут повлиять на дату старта миссии Artemis 1.

По словам руководителя миссии Майка Сарафина, если старт будет сдвинут к апрелю или маю, то ближайшее окно запуска будет в период с 8 по 23 апреля. Следующее откроется 7 мая и закроется 21 мая.

Artemis 1 станет первой в ряду миссий NASA проекта «Артемида». Целью этого проекта является основание на Луне самоподдерживающейся станции, на которой могут проживать люди.

Первая миссия будет беспилотной. Во время ее прохождения космический корабль Орион пройдет мимо Луны перед возвращением на Землю, тестируя технологию, которая однажды отправит людей на наше ночное светило.

Напомним, Украина планирует присоединиться к программе NASA по отправке людей на Луну.