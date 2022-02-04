Охранник одесского молла «Галерея Афина» помешал девушке с ДЦП посетить его. В качестве оправдания мужчина сказал, что она «пугает людей».

Об этом написал местный ресурс 048.

В начале охранник прогнал девушку из торгового центра, наруже она включила запись и поинтересовалась, зачем он так поступил. Тот заявил, что она «пугает людей» и сказал ей возвращаться только в сопровождении опекунов либо родителей. Девушка спросила, на каком основании он требует подобного и прописана ли необходимость таких мер в законодательстве.

— Понимаете, вы пугаете людей, люди не понимают, что вы хотите. Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали, — добавил ее собеседник.

После охранник попытался оправдаться еще раз и рассказал, что выгнать клиентку с ДЦП у него попросила продавец.

— Она на меня наехала, я просто попросила показать кошелек, — ответила девушка.

Выгнавший ее на улицу мужчина не стал дослушивать девушку и вернулся обратно.

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