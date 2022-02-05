Картридж с игрой John Madden Football 1990 года продали на аукционе Heritage Auctions в США за 480 тысяч долларов. Лот установил рекорд по цене в своем сегменте.

Об этом пишет «Корреспондент».

С молотка ушла запечатанная копия симулятора американского футбола, созданная для приставки Sega Genesis. Эта игра стала второй в своей серии. Она выпускается и на сегодняшний день.

По словам представителя аукционного дома, лот поступил на торги из офиса тренера и комментатора Джона Мэддена в честь которого названа популярнейшая серия игр. Поэтому он стал таким ценным.