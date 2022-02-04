Ученые в Южной Африке создали свою версию вакцины от коронавируса Moderna, что, по их словам, может помочь повысить уровень вакцинации в Африке.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.

В настоящее время на континенте самый низкий уровень использования прививок от коронавируса в мире.

Компания Afrigen Biologics, разработавшая новую вакцину, надеется начать клинические испытания в ноябре.

Главный научный сотрудник компании доктор Кэрин Феннер назвала достижение действительно значительным.

— Это дает нам возможность производить собственные вакцины в будущем, быть готовыми к новым пандемиям, производить материалы для клинических испытаний на африканской земле, а затем изучать другие актуальные заболевания в Африке, — сказала она.

Напомним, ученые из Китая сообщили, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека.