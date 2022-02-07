Попугай кеа в Новой Зеландии украл камеру у туристов и сыграл роль дрона, взлетев с похищенной камерой высоко над лесом и горами.

Горные попугаи кеа отличаются умом и сообразительностью и совсем не боятся людей, пишет «Вокруг света. Украина».

Новозеландская семья снимала попугая кеа камерой GoPro, стоя на террасе гостевого домика в горах. Попугай, видимо, решил, что не хочет быть пассивным объектом съемки, схватил камеру и улетел, причем камера продолжила работать. Получилось крутое видео с интересного ракурса.

Попугай немного поклевал камеру, но затем потерял к ней интерес — а хозяева камеры быстро ее нашли. Съемка, сделанная пернатым оператором-любителем, разошлась по сосетям.

Туристы загрузили видео на телефон и поделились им в соцсетях; видео тут же стало вирусным.

В интервью туристы рассказли, что на следующий день в том же национальном парке попугай кеа украл еще и чашку из рюкзака.

Попугаи кеа — эндемичный вид Новой Зеландии. Они обитают в горах и лесных долинах, не боятся человека; их нередко можно встретить возле горных хижин и кемпингов. Кеа очень любопытны, игривы и ловко орудуют клювом, что создают серьезную проблему для местных жителей, зато для туристов кеа — идеальная забава. Их даже прозвали «горными клоунами».

Кеа всеядны — едят как насекомых и личинок, так и фрукты и нектар. Нередко они «пасутся» на мусорках возле человеческого жилья. Могут заинтересоваться и падалью — в частности, выклевывать подкожный жир падших овец. Эта привычка сделала кеа уязвимым видом: до середины 20 века новозеландские фермеры считали, что кеа убивают овец, и безжалостно охотились на попугаев. Сейчас кеа внесены в Международную красную книгу; популяция составляет всего несколько тысяч особей.

Ранее сообщалось, что новозеландские попугаи переселились в горы, чтобы не видеть людей.