Южнокорейская компания Samsung намерена использовать ненужные рыболовные сети для производства своих смартфонов серии Galaxy.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

В компании заявили, что использование нового материала, в частности, будет означать еще один шаг на пути, направленном на минимизацию влияния Samsung на окружающую среду.

В смартфонах серии Galaxy S22 впервые будет использован подобный материал.

По данным Samsung, 640 тысяч тонн рыболовных сетей выбрасывают ежегодно, что в свою очередь ставит под угрозу морскую жизнь и попадает в пищу и воду, которую употребляют люди.

Отмечается, что в августе прошлого года компания уже объявила свое видение проекта устойчивого бизнеса под названием "Galaxy for the Planet" и обязалась принять ощутимые климатические меры в своем бизнесе.

Цели проекта включают в себя использование переработанных материалов во всех новых мобильных продуктах, извлечение любого пластика из мобильной упаковки и минимизацию отходов, которые образуются на рабочих местах до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Samsung будет доставлять в Ирландии электронные устройства модели Samsung Galaxy дронами.