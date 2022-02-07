Сотрудники правоохранительных органов провели в Винницкой области масштабную спецоперацию, в ходе которой предотвратили незаконный сбыт арсенала оружия и боеприпасов.

Об этом в понедельник, 7 февраля сообщили в Службе безопасности Украины.

В состав группировки, снабжавшей оружием представителей криминальных кругов, входили несколько человек, в том числе ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

Лидер банды на данное время задержан. Во время серии обысков оперативники СБУ изъяли:

2 автомата АКС-74 и АКМС с четырьмя снаряженными магазинами;

3 гранаты Ф-1 и РГН;

8 пистолетов ТТ, Браунинг, ПМ и Наган;

почти 300 патронов к стрелковому оружию;

деньги, полученные преступным путем.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 263 и части 2 статьи 28 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила у троих депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие.