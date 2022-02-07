Португалия уже не требует от иностранных туристов наличия негативного ПЦР-теста для въезда в страну. Путешественникам достаточно пройти вакцинацию и иметь COVID-сертификат, подтверждающий это.
Об этом сообщает официальный сайт туристов Visit Portugal.
Соответствующее решение португальское правительство приняло на заседании 3 февраля. Теперь путешественникам нужно за 96 часов до прибытия только заполнить онлайн-форму и все.
Ранее страна потребовала предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест. В Португалии почти 90% населения полностью вакцинировались против коронавируса.
Напомним, что после двух лет перерыва Австралия снова полностью откроет свои границы для всех дважды вакцинированных туристов.
Португалия уже не требует от иностранных туристов наличия негативного ПЦР-теста для въезда в страну. Путешественникам достаточно пройти вакцинацию и иметь COVID-сертификат, подтверждающий это.
Об этом сообщает официальный сайт туристов Visit Portugal.
Соответствующее решение португальское правительство приняло на заседании 3 февраля. Теперь путешественникам нужно за 96 часов до прибытия только заполнить онлайн-форму и все.
Ранее страна потребовала предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест. В Португалии почти 90% населения полностью вакцинировались против коронавируса.
Напомним, что после двух лет перерыва Австралия снова полностью откроет свои границы для всех дважды вакцинированных туристов.