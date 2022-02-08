Водители крупнейших городов Молдовы объявили забастовку на три дня, в это время в стране фактически будет парализован частный извос. В основных требованиях — повышение стоимости проезда за километр езды.

Об этом информирует местный ресурс Publika.

Цех перевозчиков требует поднять тарифы на свои услуги на 1 модавский лей (1,56) грн за каждый преодоленный километр маршрута.

Профильные молдавские чиновники предлагали транспортникам компромисс. Согласно предложению, цены будут формироваться в зависимости от вида поездки — внутрирайонный транспорт, либо все таки межрайонный. «Межрайонникам» предлагали повышение тарифа на 70 банов за километр (в 1 лее — 100 банов). Однако перевозчики на уступки не пошли и пошли на забастовку, чтобы шантажом вынудить выполнить свои требования.

— Были и такие угрозы: не выйдете на работу и объявите забастовку — останетесь без маршрутов, без бизнеса. Может, это пришло по партийной линии, может, от Министерства инфраструктуры, — заявил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

В Мининфраструктуры эти обвинения отрицают и подчеркивают, что маршрутчикам никто не угрожал и им дали право на свободный протест в рамках закона.

Как сообщалось, большинство румын поддерживают объединение с Молдовой.