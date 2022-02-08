Команда швейцарских исследователей разработала имплант, благодаря которому пациент с разорванным спинным мозгом снова смог ходить.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Это — первый случай для человека с такой травмой. Итальянца Мишеля Роккати парализовало пять лет назад после аварии на мотоцикле. Мужчина совсем не чувствовал ног.

Но электрический имплант, прикрепленный хирургами к его позвоночнику, вновь позволил Мишелю самостоятельно передвигаться.

Новая технология была создана на базе Лаборатории нейротерапии и нейромодуляции (LNTM) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Группу нейрохирургов и нейробиологов, которая не первый год работала над технологией, возглавили Жослин Блох и и Грегуар Куртин. По словам исследователей, речь не идет о «лекарстве от травм позвоночника». Технология слишком сложная, чтобы использовать ее в повседневной жизни. Однако ее внедрение — значимый шаг к улучшению качества жизни.

К примеру, эта же технология помогла другому парализованному пациенту стать отцом.

Нервы в спинном мозге здорового человека посылают сигналы от головного мозга к ногам. Когда же нервы поражены в результате травмы, наступает паралич.

В случае с Мишелем имплант посылает сигналы непосредственно к его ногам. Но он может ходить только тогда, когда имплант включен.

По словам Мишеля Роккати, имплант для него — большой подарок.

«Я встаю, иду, куда хочу, могу спуститься по лестнице — это почти нормальная жизнь», — отметил он.

Выздоровлению Мишеля способствовала не только технология. У молодого итальянца стальной характер. До аварии он боксировал, бегал и занимался фитнесом в тренажерном зале. А после аварии был полон решимости добиться как можно большего прогресса в выздоровлении. Поэтому никогда не прекращал реабилитацию.

Скорость выздоровления Мишеля поразила профессора нейрохирургии Джоселин Блох, которая установила имплант, искусно прикрепив электроды к отдельным нервным волокнам.

При этом исследователи считают, что необходимо будет провести дополнительные клинические испытания, прежде чем эффективность лечения будет доказана окончательно.

На сегодняшний день команда опробовала импланты на девяти пациентах. Но наиболее ощутимую отдачу от внедрения технологии нейрохирурги получили именно в случае Мишеля Роккати.

Профессор Грегуар Куртин считает, что технологию имплантации можно будет использовать в сочетании с новейшими методиками регенерации нервов, как только их разработают.

Напомним, в США нейроимплант с электродами позволил слепой женщине впервые за 16 лет «видеть» буквы и линии, при этом не вызвав никаких побочных эффектов.