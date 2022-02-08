Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства (NASA) показало подводные тренировки астронавтов предстоящей миссии на Луну Artemis.

Об этом сообщается на сайте агентства, передает Корреспондент.

Тренировки проходили в бассейне глубиной 12 метров в Лаборатории нейтральной плавучести NASA в Космическом центре имени Джонсона.

Поверхность воспроизводит рельеф Луны и условия, с которыми астронавты столкнутся во время полета на южный полюс Луны. Для участников отключили свет, поэтому они пользовались только фонариками.

Отметим, Artemis 1 або Exploration Mission 1 это второй безпилотный полет космічного корабля (КК) Орион. Его впервые будет запускать ракета SLS. КК проведет в космосе три недели.

Напомним, дата разворачивания миссии NASA Artemis 1 отложена. Этот старт должен был стать первым в рамках амбициозной программы космического агентства, которая призвана вернуть человечество на Луну.