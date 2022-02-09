Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской компанией Lockheed Martin. Таким образом подразумевается создание ракеты, которая заберет с поверхности Марса образцы почвы и отправит их на Землю.

Об этом сообщается на сайте NASA.

— NASA заключило контракт с космическим подразделением Lockheed Martin, штат Колорадо, для строительства Mars Ascent Vehicle (MAV), небольшой, легкой ракеты для запуска с образцами горных пород, осадочными породами и атмосферными частицами на борту с поверхности Красной планеты, — говорится в сообщении.

Сделка заключена на сумму 194 миллиона долларов сроком реализации на шесть лет.

MAV будет первой ракетой, которую запустят с другой планеты. Ее планируют доставить на Марс в 2026 году с помощью аппарата Sample Retrieval Lander, который совершит посадку рядом с кратером Йезеро или в нем. Он заберет образцы почвы, собранные марсоходом Perseverance, и отправит их на орбиту Марса с помощью ракеты MAV, которую будет хранить внутри себя.

На орбите MAV наберет необходимую высоту для сближения с межпланетной станцией АМС, принадлежащей Европейскому космическому агентству, и выпустит контейнер. Его позже подберет зонд. Последний доставит почву на Землю в 2030-му году.

Напомним, ранее NASA показало подводные тренировки астронавтов предстоящей миссии на Луну Artemis.