Правительство продлило срок использования «COVID-тысячи» с 4 до 9 месяцев.

Об этом уведомил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук на своем канале в Telegram.

Так, Кабинет министров предусмотрел увеличение сроков действия счета для получения пособия, а также его использования с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.

Кроме того, пенсионеры и люди с инвалидностью могут потратить деньги на коммуналку.

Напомним, 7 февраля вступило в силу постановление правительства, расширяющее программу «єПідтримка» на вакцинированных подростков. Следовательно, украинцы от 14 лет могут оформить выплату тысячи гривен за полный курс прививки против коронавируса.