Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев «умыл руки» и не планирует участвовать в конкурсе, дабы повторно возглавить госкомпанию.

В этом он признался при разговоре с Forbes.ua.

Бывший директор НАО пожаловался на утомление от работы с «людьми типа Швондера».

— Я больше не хочу работать на госкомпанию. Устал от регулярного общения с людьми типа Швондера. В наших государственных институтах есть умные люди, а есть и масса Швондеров – истинно недалеких, примитивных и часто коррумпированных людей. Общение с ними в большом количестве вредно влияет на психику <...> Хоть мое увольнение и было абсолютно незаконным, я просто не вижу смысла возвращаться. Зачем покупать себе билет на Титаник, — объяснил свою мотивацию экс-руководитель одной из крупнейших государственных компаний.

По его словам, недавние обыски в его жилье связаны с желанием найти виновного за послендие неудачи в «Нафтогазе», который опять стал дотационным от госбюджета. По его мнению, за давлением на него стоит «верхушка государства».

— Я связываю попытки преследования, обысков и запугивания исключительно с желанием создать дымовую завесу, переложить ответственность за провалы в «Нафтогазе» после моего увольнения на предшественников. После уничтожения корпоративного управления в 2021 году «Нафтогаз» плавно превращается в банкрота, снова просит деньги из госбюджета. Новое руководство госкомпании также совершило катастрофическую ошибку летом, когда не закупили вовремя газ. Также хочу обратить внимание — подписи по этому делу ставил тот же замгенпрокурора, который ставил подписи по делу Петра Порошенко. По моей информации из генпрокуратуры, так не происходит без согласования с политической верхушкой государства, — выдвинул свою версию Андрей Коболев.

Напомним, в первый день февраля ГБР провело обыск в доме Коболева.