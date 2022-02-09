Спецуполномоченной правительства Германии по вопросам климата станет Дженнифер Морган, которая по совместительству руководит экозащитной организацией Greenpeace.

Об этом пишет DW.

О новом назначении поставила в известность глава МИД ФРГ Анналена Бербок, после получения одобрения кабинета.

Дженнифер Морган должна будет приступить к своим новым обязанностям с 1 марта. Полное название ее должности звучит таким образом — «специальный представитель по международной климатической политике и статс-секретарь в МИД ФРГ».

Однако приход Greenpeace в немецкую политику стал причиной резкого противления у некоторых политических сил. К примеру, против такого назначения выступил блок партий ХДС/ХСС, там считают защитницу экологии «американской лоббисткой».

При этом DW напоминает, что 55-летняя Дженнифер Морган считается опытным германистом, давно живет в ФРГ и отлично владеет языком. Она участвовала во всех международных конференциях по климату, начиная с первой в Берлине (состоялась в 1995 году).

Ранее сообщалось, активисты Greenpeace привязали себя к мосту в Австралии.