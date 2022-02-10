Николаевская специальная школа №6 для глухих и слабослышащих детей не могут принимать детей дошкольного возраста из районов области, поскольку это не предусматривает положение Министерства образования о спецшколах от 2021 года.

Об этом сегодня, 10 февраля, в ходе совещания в Николаевском облсовете рассказала директор Николаевской специальной школы №6 Светлана Митько.

— В предыдущем положении (от 2019 года, — прим.) о специальной школе было указано, что остаются на круглосуточное пребывание только дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет, — прим.). В положении 2021 года об этом вообще не идет речь. О порядке проживания детей в пансионе также ничего не указано. Дети дошкольного возраста могут только приходить на учебу и быть дома. Дети, которые живут в Николаеве — они однозначно приходят к нам, как в детский сад, и идут домой. А дети, которые живут (в районах области, — прим.), они не могут каждый день ездить. Есть такие семьи, две семьи такие я знаю, снимают жилье в Николаеве, чтобы ребенок посещал наше заведение, чтобы получал необходимую коррекционную подготовку до школы, — рассказала Светлана Митько.

По ее словам, сегодня в школе действует служебное подразделение, которое состоит из трех дошкольных групп. Там занимаются 17 учеников.

Светлана Митько отметила, что на недавнем совещании в Минобразования говорилось о том, что дети дошкольного возраста не могут пребывать круглосуточно.

— Выходит, мы должны сказать родителям: «Извините, вашего ребенка мы учить не будем, предоставлять коррекционные услуги мы не можем из-за того, что у нас такое положение». Считаю, что это дискриминация между детьми городскими и детьми, которые живут в селе или в районе, — посетовала Светлана Митько.

Стоит отметить, что Николаевская специальная школа №6 — это единственное заведение на всю область, которое предоставляет образовательные и коррекционные услуги для слабослышащих и глухих детей.

Как сообщалось, в коммунальном заведении «Вознесенская специальная школа» отмечают, что воспитанники, которые там живут, не наедаются блюдами из нового меню, а сироты не имеют возможности попробовать то, что могут есть дети в семьях.