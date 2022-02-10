В коммунальном заведении «Вознесенская специальная школа» отмечают, что воспитанники, которые там живут, не наедаются блюдами из нового меню, а сироты не имеют возможности попробовать то, что могут есть дети в семьях.

Об этом 10 февраля рассказала директор учреждения Наталья Хоронжук на совещании директоров интернатов с руководством облсовета и департаментом образования Николаевской ОГА, пишут НикВести.

Она отметила, что школе в этом годы выделили 2,3 миллиона гривен на питание. Этой суммы категорически не хватает, чтобы покупать то количество продуктов, которое будет соответствовать новым нормам. При этом Вознесенская специальная школа является одним из самых больших подобных учреждений в Николаевской области. Там учатся и воспитываются 234 ребенка.

Наталья Хоронжук добавила, что коллектив не знает, что им сейчас делать в связи с нехваткой денег, рассматривается вариант экономии и урезания норм.

— Есть утвержденные новые нормы, которыми мы начали руководствоваться с 1 января. Увеличена норма фруктов, овощей, мяса — говядины, которая сегодня очень дорогая, и курицы. Когда мы рассчитывали и начали проводить торги в декабре, то, например, на мясо, на обеспечение наших детей питанием на год, нужно было 1,7 миллиона. И когда нам показали наш бюджет, и мы увидели, что у нас 2,3 миллиона на все... Мы заключили договор на 300-400 гривен, несколько месяцев мы сможем кормить. Пока у нас нет понимания, будет ли дофинансировано наше и другие учреждения. Нам нужно как-то понять: или не давать норму мяса, а, допустим, 20-30 грамм, чтобы закупить крупы, картошку и другие необходимые продукты, или будет дофинансирование, и мы можем сегодня давать нормы, — сказала Наталья Хоронжук.

Она отметила, что вопрос стоит остро, поскольку школе сообщили, что с 10 марта у них начнутся проверки Госпродпотребслужбы.

— Они будут мониторить наши меню, как мы их исполняем — нормы, суточные и тому подобное. Нам надо как-то давать ответ, — отметила она.

Директор школы рассказала, что даже при соблюдении новых нормативов дети не наедаются. Например, если раньше давали на целый день 330 или 450 граммов хлеба (в зависимости от возраста), то теперь — 90 и 150.

— Я не критикую это меню, не знаю, как у коллег. Но хочу сказать, что у нас с этим сложно, потому что на самом деле дети хотят есть, когда выходят из столовой, потому что сами нормы значительно уменьшены. О хлебе я сказала, про сахар и соль, наверное, вы уже читали в интернете. Норма была 70 граммов, сейчас — 25. Это на день. И не разрешено добавлять сахар ни в чай, ни в узвар, ни в какао. Сок должен быть несладкий, йогурт без добавок. Это тот йогурт, в который мы можем дома добавлять орешки или мед, то здесь он детям должен даваться без всего, — сказала она.

Педагог также отметила, что у детей-сирот, которые живут в школе, нет возможности пробовать конфеты и другие сладости, как у детей, проживающих в семьях, потому что новое меню запрещает учреждению это покупать. Согласно новым правилам, можно готовить только несколько видов печенья, но школу пока не обеспечили даже духовками.

— Дети-сироты, которые у нас проживают, и дети, которых находятся на круглосуточном пребывании, а их у нас около 150, эти дети никогда, особенно сироты, не смогут есть конфеты. Потому что их нет в меню, печенье нельзя закупать, его тоже нет в меню. Мы можем только испечь овсяное печенье и лимонное, которые предлагаются в рецептурных карточках. Но для того, чтобы их испечь, нужно как минимум закупить духовые шкафы, чтобы наши работники пищеблоков могли это сделать, — сказала она.

Также не могут готовить разные крем-супы, которые есть в новом меню — из-за отсутствия блендеров или протирочных машин. Всего же школе не хватает 1,7 миллиона гривен, чтобы обеспечить детей питанием до конца года, добавила директор.

Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала изменить менюв школах и детсадах, сделав его более сбалансированным и полноценным. Депутат отметила, что новое меню, разработанное кулинаром Евгением Клопотенко по инициативе супруги президента Елены Зеленской, нехарактерно для украинской кухни, а потому дети отказываются есть такие блюда.

Напомним, что в учебных заведениях Николаевщины и Украины с 1 января 2022 года ввели обновленное питание. В новом меню увеличили количество овощей, бобовых, молочных продуктов, а также уменьшили потребление сахара, соли и хлеба. Среди проблем введения нового меню остаются низкая стоимость питания и закупка продуктов.

В николаевской школе №19 в течении недели тестировали новое меню, которое разработали на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаева.

Новое меню подверглось критике со стороны многих родителей по всей Украине. В ответ кулинар Евгений Клопотенко заявил, что вместе с командой прописал дальнейшие действия.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская рассказала, что делать родителям, если детское питание в школах Николаева не соответствует новым нормам.