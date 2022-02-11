С 11 февраля три области Украины — Закарпатская, Луганская и Хмельницкая — переходят в «красную» зону карантина. Теперь там находятся уже пять областей.

Согласно индикаторам определения уровней эпиднебезопасности, опубликованным Министерством здравоохранения, в «красной» зоне теперь находятся Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области,

В то же время в «желтой» зоне находится только Полтавская область.

В Минздраве анонсировали, что в ближайшее время карантин могут усилить в девяти областях: кроме Закарпатской, Луганской и Хмельницкой, также во Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Одесской и Сумской областях. Но пока что эти регионы «оранжевые».

В «красной» зоне могут работать кинотеатры, музеи, другие культурные заведения, развлекательные заведения, ТРЦ, общепиты, рынки, спортзалы и бассейны только в том случае, если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы. Но местные власти могут вводить и дополнительные ограничения.

Напомним, руководство Николаевской облгосадминистрации попросило Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС отсрочить введение «красного» эпидемиологического уровня в области.