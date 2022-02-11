Ледокол «Ноосфера», приобретенный у Великобритании, по дороге в Антарктиду прошел Гибралтар и выбрался в Атлантический океан, покинув Средиземное море.

Об этом пишет «Думская».

Флагман научного флота Украины отправился к антарктической станции «Академик Вернадский» 28 января. Отправной точкой пути стала Одесса, перед выходом корабля из порта трюм заполнили топливом, долгохранящейся провизией и материалами, необходимыми для годичной работы полярников.

На пути следования «Ноосфера уже завтра должна пришвартоваться на Канарских островах, а в конце этого месяца дойти до Чили, где остановиться в порту Пунта-Аренас и примет на борт еще 28 полярников, которых перевезут на станцию «Академик Вернадский.

Экипаж ледоколда составляет 26 человек, во время первого пути он будет проходить обучение и понимать нюансы управления «Ноосферой» с учетом разных факторов в виде погоды либо ландшафта.

Напомним, научные судна из Бельгии и Великобритании получили новые имена.