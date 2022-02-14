Самый мощный космический телескоп JWTS прислал первые снимки, сделанные на расстоянии около 1,5 миллионов километров от Земли.

Об этом в своем блоге пишет NASA, передает Экономическая правда.

Там сообщили, что телескоп находится на последних этапах процесса настройки основного зеркала аппарата.

— Вся команда Webb восхищается тем, насколько хорошо продвигаются первые шаги съемки и настройки телескопа, — заявили в космическом агенстве.

Благодаря работе телескопа ученые получили «мозаику изображений» из 18 случайно организованных точек звездного света. Эти данные используются, чтобы телескоп смог сделать точные и качественные снимки из космоса.

Напомним, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской компанией Lockheed Martin. Таким образом подразумевается создание ракеты, которая заберет с поверхности Марса образцы почвы и отправит их на Землю.