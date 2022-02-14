Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на капремонт дороги по улице 2-я Набережная.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ориентировочная стоимость ремонта — 48 миллионов 460 тысяч 562 гривны. Аукцион запланирован на 1 марта. Победитель должен будет выполнить работы до 15 декабря 2022 года.
Отметим, что проект предполагал и обустройство водоотведения на участке, поскольку дорогу постоянно затапливает и размывает.
Ранее видеоблогер Олег Мудрак рассказал, как Николаев может избавиться от хронических затоплений улиц Троицкая и 2-я Набережная, которые находятся в районе «Велама».
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на капремонт дороги по улице 2-я Набережная.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ориентировочная стоимость ремонта — 48 миллионов 460 тысяч 562 гривны. Аукцион запланирован на 1 марта. Победитель должен будет выполнить работы до 15 декабря 2022 года.
Отметим, что проект предполагал и обустройство водоотведения на участке, поскольку дорогу постоянно затапливает и размывает.
Ранее видеоблогер Олег Мудрак рассказал, как Николаев может избавиться от хронических затоплений улиц Троицкая и 2-я Набережная, которые находятся в районе «Велама».