Скриншот из видеоблога Олега Мудрака

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на капремонт дороги по улице 2-я Набережная.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость ремонта — 48 миллионов 460 тысяч 562 гривны. Аукцион запланирован на 1 марта. Победитель должен будет выполнить работы до 15 декабря 2022 года.

Отметим, что проект предполагал и обустройство водоотведения на участке, поскольку дорогу постоянно затапливает и размывает.