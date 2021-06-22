Экс-депутат Николаевского облсовета Олег Мудрак рассказал, как Николаев может избавиться от хронических затоплений улиц Троицкая и 2-я Набережная, которые находятся в районе «Велама».

На данную тему он записал очередной видеоблог «Непрозорро» на YouTube-канале.

Олег Мудрак записал видео на улице 2-я Набережная, в котором обратился с предложением к городскому голове Александру Сенкевичу и вице-мэру, директору Департамента ЖКХ Сергею Кореневу решить проблему затоплений в данном районе.

— События, связанные с ливнями, потопами, затоплениями улиц, показали, что город хронически, многолетне эту проблему не решает и решить не хочет, — отметил он.

Экс-депутат объяснил, почему дорога, по которой ежедневно двигается транспорт в направлении Днепра, Запорожья и восточных областей Украины, всегда находится в «убитом» состоянии. По его мнению, исправить проблему поможет решение — организовать отток вод самым простым способом.

— Потому что здесь самая низкая точка этого микрорайона, где, начиная с 1-й Ингульской, 2-й, 3-й и по 6-ю Ингульскую, вплоть до Троицкой, идет слив ливневых вод с Херсонского шоссе. Они здесь скапливаются, но не достигают реки, которая находится в 70 метрах отсюда. Предложение очень простое и доступное. Для того, чтобы здесь когда-нибудь сделать капитальный ремонт проезжей части, что сейчас категорически делать запрещено, необходимо организовать отвод ливневых вод и сделать это простым способом — самотеком. Суть решения проста и стара, как этот мир. Еще раз повторюсь, мы сейчас находимся в самой низкой точке. То, что вы в свое время организовали ливневые колодцы по Садовой, это были выброшенные деньги на ветер. Ситуация с Дормашиной показала, что это спущенные в эту же канализацию деньги. А вот здесь как раз-таки решение было бы применимо, — сказал Олег Мудрак.

Он предложил организовать сеть ливневых колодцев, которые сведут воду в самое низкое место, где обустроить небольшой подземный накопитель, а от него проложить трубу к реке под необходимым углом.

— Это сложно даже назвать проектом. Скорее, это уровень студента строительного института. Но назовем его все равно проектом. Он прост, нехитр и быстр в исполнении, если есть желание власти, — сказал он.

Также экс-депутат предложил выкосить камыш и засадить обочины на 2-й Набережной влаголюбивыми деревьями, которые через несколько лет осушат полностью данное место, и тогда можно будет приступить к благоустройству.

— Уважаемый градоначальник, уважаемые менеджеры и подчиненные Александра Федоровича, считайте, это мой интеллектуальный вызов вам. От того как оперативно вы сработаете на мое предложение, будет зависеть качество и содержание дальнейших блогов, — добавил он.

Ранее сообащалось, что в понедельник, 21 июня, в Николаеве по улице Троицкой, 186 повредился канализационный коллектор из-за сильных ливней, инцидент создал проблемы для транспорта на данном участке дороги.

Так, в течение прошлой недели продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленнымиоказались несколько улиц, в том числе и в центре города.