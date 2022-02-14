Вчера, 13 февраля, в Николаеве прошел мастер-класс по плетению французских кос. Мероприятие прошло при поддержке директора Городского центра поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО, а инициировала его и провела — психолог учреждения Ирина.

Об этом говорится на странице коммунального учреждения в Facebook.

В описании встречи было сказано, что в ходе мероприятия участники «рассмотрели поэтапно, как сделать прическу с объемными косами, чтобы образ стал стильным и современным».

— Плетение французских кос используют не только для детских причесок. На сегодняшний день — это актуально и для взрослых, — отметили в городском центре поддержке ВПЛ и ветеранов АТО.

В Центре также отметили, что мастер-класс посетили «мамочки со своими дочерями, которые ознакомились с историей возникновения кос, рассмотрели вопросы подготовки волос, и необходимых для этого инструментов и средств, проработали на практике три техники, рассмотрели различные варианты применения плетения в моделировании причесок».

Напомним, Центр поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО в Николаеве открыли в сентябре 2020 года.

На то время это было единственное в Украине коммунальное учреждение, где ветераны АТО, члены их семей и вынужденные переселенцы могли и могут получить весь комплекс услуг: юридическую и социальную помощь, медицинские и реабилитационные услуги, пройти тренинги по трудоустройству, и просто провести досуг с пользой. Основная цель создания центра — вернуть людей, пострадавших от войны, к полноценной жизни, помочь обрести покой и восстановить здоровье.