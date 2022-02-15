За сутки 14 февраля в Украине зафиксировали 29 тысяч 724 случая коронавирусной болезни и 305 смертей вследствие COVID-19.

Об этом сообщают в Министерстве охраны здоровья.

Летальность коронавируса возросла, однако упал уровень госпитализаций. В этот понедельник в больницы положили 1 889 человек, а выздоровели 23 тысячи 235 человек.

Среди почти 30 тысяч больных — 2 393 ребенка и 884 медработника.

За все время пандемии в Украине лабораторно подтвердили 4 миллиона 572 тысяч 417 случаев заражения коронавирусом, зафиксировали 3 миллиона 811 тысяч 630 выздоровлений. Количество летальных исходов — 103 тысячи 255.

В Украине привито против коронавируса 15 миллионов 594 тысяч 938 человек: первой дозой вакцины — 15 миллионов 594 тысяч 936 человек, двумя дозами — 14 миллионов 985 тысяч 576 человек, тремя дозами — 581 тысяч 349 человек.

Напомним, за прошлые сутки в Украине заразились коронавирусом 16 тысяч 993 человека, умерли — 142.