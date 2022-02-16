Николаевское областное коммунальное предприятие «Фармация» накопило 5 миллионов долга, сотрудники массово увольняются, а аптеки закрываются.

Об этом рассказала исполняющая обязанности директора предприятия Татьяна Дидан на рабочем совещании в среду, 16 февраля.

Она отметила, что функции КП сейчас только социальные, никакой прибыли предприятие не получает. Предприятие «Фармация» накопило долги перед поставщиками фармацевтической продукции, зарплате и коммунальным выплатам. Задолженность составляет 5 миллионов гривен.

Также она рассказала, что сотрудники аптек массово увольняются, а некоторые аптеки стоят просто закрытыми. Также уволился юрист и главный бухгалтер предприятия.

— За период, сколько я выполняю обязанности директора, с конца декабря 2021 года, закрылось 4 аптеки. Сейчас у нас 60 аптек. В двух нет сотрудников, а у по двум аптекам у нас закончился договор аренды, соответственно, нас попросили уйти, — сообщила Татьяна Дидан.

Она отметила, что бывшая руководительница Евгения Редькина брала на себя кредиты лично на свою недвижимость.

— В связи с тем, что закончился у нее контракт, этот кредит был возвращен и мы остались только с долгами, — рассказала она.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила о критической ситуации на КП «Фармация».

Напомним, что КП «Фармация» работало с убытками и в прошлые годы. Так, в 2015 году у него был 5,8 миллионов гривен кредиторского долга.