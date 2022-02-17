В среду, 16 февраля, английские чиновники выступили с предложением вакцинировать детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Причиной такой инициативы стала возможная новая волна СOVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято позже чем в других странах, например в США или Израиле, где вакцины предлагаются всем детям в такой возрастной группе. Сейчас в Британии предлагают вакцинировать только наиболее уязвимые группы детей.

— Основная цель предложения прививок детям — повысить их защиту в преддверии возможной будущей волны COVID-19, — заявил Вей Шен Лим, председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (ОКВИ) COVID-19.

ОКВИ заявил, что для данной возрастной группы существует педиатрическая вакцина от компании Pfizer, с интервалами между дозами в 12 недель.

Все четыре страны Соединенного Королевства последовали указаниям ОКВИ по распространению вакцины от COVID-19, а Шотландия и Уэльс уже заявили, что примут рекомендации по вакцинации детей 5-11 лет.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. В последнее время в стране увеличилось количество случаев заражения.