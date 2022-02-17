В Украине за минувшие сутки, 16 февраля, коронавирусом заразились 33 тысячи 330 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 3284 человека, летальных исходов — 259, выздоровел — 27 441. Протестировали за вчера методом ПЦР — 128 356 человек.

Больше всего новых заражений в Киеве (4378) и Одесской области (2847).

За все время пандемии в Украине заболели 4 637 260 человек, выздоровели — 3 866 755, летальных случаев — 103 824.

Напомним, по состоянию на 16 февраля в Николаевской области выявили 928 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 4 пациента.