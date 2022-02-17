В Украину в 2021 году ввезли на 37% больше электрокаров, чем в 2020. При этом доля электромобилей среди общего импорта авто в Украину до сих пор остается на уровне 1%, сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».

«За 2021 год в Украину ввезли почти 1 млн автомобилей. Это на 58% больше, чем в предыдущем году: 944 100 автомобилей против 598 984. Рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров — в общей сложности их было более 10000. Это на 37% больше, чем в 2020 году», — говорится в сообщении.

При этом первенство среди самых популярных моделей электрокаров принадлежит NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 и CHEVROLET BOLT EV — на их долю приходится 44% ввезенных в Украину авто (4 432 единиц из 10 053).

Отмечается, что основным препятствием для активного роста рынка электрокаров в Украине остается низкий уровень обслуживающей инфраструктуры, а именно — низкая плотность размещения скоростных зарядных станций.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины рассматривает постепенный запрет на ввоз и регистрацию в Украине автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях. Ориентировочно, план начнут воплощать в реальность с 2027 года.