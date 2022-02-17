На базе социального предприятия «Кофейни «GGspace» в николаевском торгово-развлекательном центре «City Center» работает Офис карьерного развития женщин, в который за помощью могут обратиться пострадавшие от насилия женщины.

Домашнее насилие – это проблема не отдельной семьи, а всего общества

Довольно часто люди воспринимают домашнее насилие достаточно упрощенно. В их понимании оно происходит, если к пострадавшему лицу применяется физическая сила. На самом деле такое насилие может иметь разные проявления. Среди обратившихся на горячую линию Офиса карьерного развития женщин в течение января – сентября 51,9% сообщили о психологическом насилии, 33,1% – о физическом, 13,8% – об экономическом и 1,2% – о сексуальном насилии. Важно, что достаточно небольшой процент сообщений о сексуальном насилии говорит не о его незначительном количестве, а о том, что данный вид насилия очень мало идентифицирован и латентен.

Домашнее насилие нужно преодолевать

Для этого в Николаеве на базе социального предприятия «Кофейни «GGspace» создан Офис карьерного развития женщин. Цель данного проекта – усилить экономическую состоятельность женщин, которые пострадали от домашнего насилия.

В течение декабря психологи Офиса карьерного развития женщин провели 115 консультаций, из которых 75 – для новых клиенток и 40 – для клиенток, которые вернулись за дополнительной консультацией. В течение января психологи провели ещё 87 консультаций, из которых 57 – для новых клиенток и 30 – для вернувшихся клиенток.

Психологи Офиса карьерного развития женщин ведут онлайн-группы взаимопомощи и поддержки женщин, которые пострадали или находятся в зоне риска домашнего насилия, а также испытывают трудности с экономической независимостью. Для таких женщин психологи провели 42 телефонные консультации.

Команда Офиса карьерного развития женщин организовала и провела 11 рабочих сессии с командами салонов красоты Николаева и области, на которых рассказали как понять, что их клиентки подвергаются насилию и как в этом случае реагировать.

Помимо этого 16 февраля состоялся вебинар «Синергия бизнеса и общественного сектора в реализации социальных проектов по противодействию домашнему насилию», в котором приняли участие представители бьюти-индустрии со всей Украины. Участников ознакомили с опытом сотрудничества ОО «Инновационные социальные решения» и малого бизнеса по реализации социальных проектов. Было охвачено 33 представителя бизнеса со всей Украины, которые хотят участвовать в проекте и развивать его.

Для популяризации услуг Офиса карьерного развития женщин была успешно запущена таргетированная реклама на местных социальных площадках с обширной аудиторией. Такой шаг необходим для того, чтобы пострадавшие, находящиеся за пределами Николаева, могли обратиться за помощью он-лайн или в телефонном режиме.

67% женщин утверждают, что с 15 лет испытывали психологическое, физическое или сексуальное насилие со стороны своего партнера или другого лица. Чаще всего обидчиками являются бывшие партнеры. Большинство женщин, которые подвергались насилию, не обращались в полицию. 64% считают насилие в отношении женщин распространенным явлением, ещё 41% опрошенных женщин считают, что если мужчина проявляет насилие в отношении своей жены, то эта ситуация должна решаться внутри семьи. Кроме того, почти каждая пятая женщина считает допустимым половой акт без согласия между супругами или партнерами, проживающими совместно.

— Не позволяйте никому унижать и оскорблять вас. Представьте наихудшее развитие событий и свое состояние в таком случае. Представьте свою жизнь без насилия. Старайтесь добиться желаемых изменений. Если Вы не можете определиться относительно дальнейшей жизни или вам трудно принять решение – мы в этом поможем!, – говорят в Офисе карьерного развития женщин.

Материал подготовлен в рамках проекта «Европейский Союз для гражданского общества в Украине», внедряемого ИСАР Единение при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью ОО «Инновационные социальные решения» и не обязательно отражает позицию Европейского Союза.

Реализует проект ОО «Инновационные социальные решения».