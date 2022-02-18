Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что предприятие может позволить себе приобретать новую технику так как потребители вовремя оплачивают услуги теплоснабжения.

Об этом он рассказал в четверг, 17 февраля, в ходе брифинга по итогам работы предприятия за 2021 год, говорится в сюжете НИС-ТВ.

Он отметил, что нынешний отопительный сезон проходить «достаточно гладко» без серозных аварий на теплосетях. Также он отметил, что абоненты «Николаевоблтеплоэнерго» вовремя оплачивают услугу. Третий год подряд предприятие собирает 100% начислений, что позволяет вовремя выплачивать сотрудникам зарплату и вкладывать средства в обновление материально-технической базы.

—На следующей недели, дай Бог, придет новый экскаватор, он стоит чуть больше 2 миллионов, еще через неделю-две приедет новая вышка, она стоит 2 миллиона 600 тысяч. Еще через месяц я думаю приедет новая грузовая машина, она стоит 1 миллион 100 тысяч. Еще есть торги на кран на 4,600. Это благодаря тому, что люди вовремя платят за тепло и у нас есть ресурс для закупки новой техники, а значит для выполнения качественных работ вовремя, — рассказал Николай Логвинов.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблэнерго» отменило закупку Camry Hybrid в лизинг за 1,6 миллиона гривен.