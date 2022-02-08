Коммунальное предприятие «Николаевоблэнерго» отменило закупку Camry Hybrid в лизинг за 1,6 миллиона гривен.

Протокол об отмене предприятие опубликовало в системе публичных закупок ProZorro во вторник, 8 февраля, пишут НикВести.

Торги отменили в связи «с отсутствием дальнейшей потребности в закупке».

Отметим, что сегодня появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос мэра Александра Сенкевича возмущается решением КП приобрести такой дорогой автомобиль. Запись опубликовали «Новости-N». Издание отмечает, что автор аудио утверждает, что запись была сделана в ходе закрытого для СМИ аппаратного совещания в мэрии Николаева.

На ней человек с голосом похожим на городского голову, говорит с человеком, голос которого похож на голос директора КП «Николаевоблэнерго» Николая Логвинова. Первый отмечает, что ни он, ни депутаты горсовета не понимают необходимости в покупке такого дорогого авто. Также, по его мнению, этого не поймут и горожане, получающие немалые платежки за тепло.

В свою очередь, человек с голосом, похожим на голос Николая Логвинова, поясняет решение купить именно этот автомобиль перспективой экономии денег на топливе.

Издание привело расшифровку записи. Человека с голосом, похожим на голос Александра Сенкевича, обозначили «С», а его собеседника — «Л».

С: Слышал информацию, что у нас предприятие «Облтеплоэнерго» собирается приобрести за 1,6 миллиона автомобиль-пикап типа «Мицубиси». Л: Александр Федорович, 1,6 — это общая стоимость лизинга! Автомобиль «Тойота» 1 миллион 100 стоит. Почему я так говорю. На «Субару» за 7 лет мы потратили 1 миллион 200 тысяч. Плюс расход топлива... Если мы покупаем эту машину, мы экономим около 100 тысяч гривен. Есть экономический эффект. А старую машину планируем продать. Не передавать, а реализовать. С: Конкретный вопрос: почему предприятие, которое у нас просит деньги и говорит, как плохо живется, покупает себе пикап. У меня, если честно, нет на него ответа. Почему мы не можем купить «Рено» какое-нибудь, «Логан» или «Дастер», и в два-три раза дешевле.

Эта информация идет непублично — об этом мы узнаем из средств массовой информации. Расскажите, как это происходит. Я уверен на ближайшей сессии это прозвучит: почему директор предприятия возит свою ж*пу на дорогом автомобиле, а в то же время мы с людей дерем три шкуры за отопление. Л: Когда мы принимали решение, мы делали анализ. «Рено Дастер» стоит порядка 30 000 долларов. Самая простая «Шкода» стоит 26 500 и выше. Поэтому у пикапа оптимальные показатели цена-качество. К тому же, на старый автомобиль мы потратили 1 миллион 200 тысяч за 7 лет, а его надежность оставляет желать лучшего. Мы несколько раз оставались на трассе, нас забирал эвакуатор. За этот баблец можно было купить новую машину. Если надо, я отменю торги, более скромную модель рассмотрим. С: Я думаю, что сегодня, когда люди видят у себя платежки на тысячи и тысячи гривен, для них будет непонятно, почему мы это покупаем. Ладно, если бы это были КП «Парки» или кто-то там: непонятно, кто и чем они там занимаются. А здесь с одной стороны мы приходим и просим деньги в горсовете, с другой стороны покупаем автомобиль за 1,6 в лизинг. Это непонятно ни мне, ни депутатам горсовета. Получается, что пацаны возят себе ж*пу за миллионы, а мы им платим за это деньги. Так это выходит? Л: Немножко не так, как по мне. Торги отменим, хорошо. С: Кроме того, мы возвращаемся к тому, что на предприятии должно находиться подразделение, которое будет, в том числе, следить за эффективным использованием финансовых средств. Это касается вопроса, что подразделение Ермолаева должно работать в коммунальном предприятии. Чтобы мы знали не со средств массовой информации о закупке бильярдного стола, душевой кабины за 3 миллиона или автомобиля. Чтобы это все было запланировано и понятно и нам, и гражданам. Ермолаев еще даст информацию, почему мы не получили такую штуку. А Логвинова прошу чуть-чуть умерить аппетиты и сделать более умеренное предложение, так как это ненормально.

Напомним, что торги на лизинговые услуги объявили 3 февраля.

Ранее сообщалось, что госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области», созданное в 2021 году губернатором Виталием Кимом, приобрело два автомобиля Реugeot 301 2021 года выпуска почти за 1 миллион гривен.