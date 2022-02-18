Математики Андраш Мате и Олег Пихурко из Уорикского университета и Джонатан Ноэль из Университета Виктории опубликовали решение одной из известнейших математических задач о квадратуре круга, которую, как считалось, было невозможно решить с помощью циркуля и линейки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Quanta Magazine.

Эта задача состоит в построении с помощью циркуля и линейки квадрата, равновеликого по площади к заданной окружности.

Отмечается, что авторы продемонстрировали, что круг можно превратить в квадрат, разрезав его на части. А сам же процесс можно визуализировать.

Как пишет издание, немецкий математик Фердинанд фон Линдеманн в 1882 году доказал, что решение квадратуры круга невозможно с помощью классических инструментов.

Спустя 43 года выдающийся польско-американский математик Альфред Тарский изменил правила задачи. Ее формулировка звучала так: можно ли разрезать круг на конечное число частей и собрать из них квадрат такой же площади? Или, формальнее, возможно ли разбить круг на конечное число подмножеств, которые попарно не пересекаются, и передвинуть их так, чтобы получить разбиение квадрата такой же площади на попарно непересекающиеся подмножества?

В 1990 году венгерский математик Миклош Лацкович утверждал, что это возможно. По его словам, для этого круг придется разделить более чем на 1050 частей. Однако математики назвали доказательство Лацковича «неконструктивным», поскольку он не визуализировал его.

Теперь же, в отличие от Миклоша Лацковича, Андрашу Мате, Олегу Пихурко и Джонатану Ноэлю удалось показать решение квадратуры круга. Их решение содержит большое число фрагментов, но теоретически их можно изобразить.

Напомним, международная группа ученых под руководством исследователей из Королевского университета Белфаста заявили о том, что жизнь на Венере существовать не может. По их словам, для этого на планете слишком сухо.