Британская королева Елизавета II, пребывающая в преклонном возрасте, заразилась коронавирусом. Тяжелые симптомы у монарха не наблюдаются.

Об этом со ссылкой на Букингемский дворец передает The Telegraph.

Штатные королевские медики сообщают, что в данный момент ее Величество чувствует себя приемлимо и в госпитализации не нуждается.

— Она испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но планирует продолжить выполнять легкие обязанности в Виндзоре в течение следующей недели, — информируют журналисты.

В Букингемском дворце заверили, что Елизавета II будет придерживаться всех рекомендаций от медиков и находиться под круглосуточным контролем врачей.

Ранее сообщалось, японская принцесса была госпитализирована с COVID-19.