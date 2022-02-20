Британская королева Елизавета II, пребывающая в преклонном возрасте, заразилась коронавирусом. Тяжелые симптомы у монарха не наблюдаются.
Об этом со ссылкой на Букингемский дворец передает The Telegraph.
Штатные королевские медики сообщают, что в данный момент ее Величество чувствует себя приемлимо и в госпитализации не нуждается.
— Она испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но планирует продолжить выполнять легкие обязанности в Виндзоре в течение следующей недели, — информируют журналисты.
В Букингемском дворце заверили, что Елизавета II будет придерживаться всех рекомендаций от медиков и находиться под круглосуточным контролем врачей.
Ранее сообщалось, японская принцесса была госпитализирована с COVID-19.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Британская королева Елизавета II, пребывающая в преклонном возрасте, заразилась коронавирусом. Тяжелые симптомы у монарха не наблюдаются.
Об этом со ссылкой на Букингемский дворец передает The Telegraph.
Штатные королевские медики сообщают, что в данный момент ее Величество чувствует себя приемлимо и в госпитализации не нуждается.
— Она испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но планирует продолжить выполнять легкие обязанности в Виндзоре в течение следующей недели, — информируют журналисты.
В Букингемском дворце заверили, что Елизавета II будет придерживаться всех рекомендаций от медиков и находиться под круглосуточным контролем врачей.
Ранее сообщалось, японская принцесса была госпитализирована с COVID-19.