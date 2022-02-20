На Николаевщине в Березнеговатом вновь работает музей, который был закрыт с весны прошлого года. В культурном учреждении назначили нового директора и открыли доступ для посетителей.

Ситуацию изучили журналисты НИС-ТВ для программы «Объектив».

Березнеговатое было лишено единственного работающего музея с прошлого года, который перестал работать после пропажи десятков уникальных вещей. Старого директора уволили, а нового не могли назначить до начала 2022 года.

В январе вакатную должность заняла педагог-логопед Оксана Мальчикова, которая выиграла конкурс. На него она подавалась несколько раз.

Женщина обещает музею перемены: освещение, расширение коллекции и новые экскурсии. По ее словам, работать в похожем месте она мечтала с самого детства, а теперь получила шанс воплотить свое виденье в жизнь.

— Моя мечта исполнилась, — говорит новый директор Березнеговатского народного историко-краеведческого музея.

При уголовное дело по факту исчезновения ценных экспонатов из музея, открытое прошлой весной, до сих пор продолжается. Полиция не нашла подозреваемых в ходе досудебного расследования.

Напомним, из коллекции музея пропали пулеметы, пистолет ТТ, много наград, картина местного художника, часы.