После того как информация о заболевании британской королевы стала публичной, в Букингемский дворец стали приходить множество пожеланий.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одним из первых направил письмо к королеве от имени нации с просьбой побыстрее приходить в порядок.

Свои послания Елизавете направили посольство США в Лондоне и министр Гибралтара. А лидер оппозиции Кейр Стармер заявил лаконичное: «Боже, храни королеву. Выздоравливайте скорее, мэм».

Рядовые британцы обеспокоены тем, что 95-летний символ британского монархизма оказался под угрозой.

Напомним, королева Елизавета II сдала позитивный тест на COVID-19.