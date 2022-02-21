В Вознесенске отремонтируют и частично построят объездную дорогу для грузового транспорта, чтобы сохранить дороги в городе.

Об этом сообщается на сайте Вознесенской громады.

Городская власть признала, что запрет на проезд фур по городским дорогам не принес результата. Несмотря на штрафы, воители продолжали разрушать асфальтное покрытие на улицах. Старая объездная дорога, которой фуры курсировали ранее, стала непригодной к использованию. Поэтому было принято решение создать новый объезд на главные транспортные артерии области.

Грузовики по новому маршруту будут двигаться от карьеров к «Марьиной Роще», где будут проезжать возле гериатрического пансионата, затем вдоль железной дороги и к трассе Р06 «Ульяновка-Николаев». Эта трасса уже предназначена для движения тяжеловесного транспорта и движение по ней грузовиков разрешено. Уже производится подсыпка участков этого маршрута. В дальнейшем один участок длиной 500 метров капитально отремонтируют. Для этого готовится проектная документация.

— Просмотрев карты, пообщавшись с другими предпринимателями и согласовав основные детали со специалистами дорожного строительства, наработали маршрут нового объезда для грузового транспорта. Для его запуска некоторые участки дороги следует отремонтировать, а еще около 500 метров — построить. На это нужно время, которого практически нет. Дорога будет строиться около года, а грузовики перенаправить нужно уже сейчас, — отмечается на сайте громады.

На время, пока будет ремонтироваться объездная дорога, был определен временный объезд, который будет выводить грузовики на дорогу в микрорайон «Прямое». После дорога будет сворачивать к исправительной колонии №72 и выводить фуры на трассу Р06 «Ульяновка-Николаев».

Мэр Вознесенска Евгений Величко встретился с жителями микрорайона и объяснил все обстоятельства дела.

—Я прекрасно понимаю, что этот временный объезд все равно затрагивает наших жителей. Но я гарантирую, что такой вынужденный ход временный. В течение года мы построим новый маршрут объезда и полностью отведем поток грузовиков от домов жителей нашей общины. Мы получили полное согласие владельцев карьеров в необходимости создания этой дороги, и потому уверены, что она будет. Я беру этот вопрос под личный контроль и лично буду проверять каждый шаг в направлении полного перенаправления грузовиков вне города, — отмечает Евгений Величко.

Все работы по подсыпке и обустройству временного проезда взяли на себя владельцы карьеров.

Ранее сообщалось, что полиция ограничила движение транспорта по улице Матросова в Вознесенске. Грузовикам теперь придется ездить в объезд, как того требуют установленные в городе правила движения.