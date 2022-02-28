В адрес Николаевского городского совета поступили письма от городов-побратимов, которые поддерживают украинский народ в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность государства.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

На Марш поддержки Украины вышли жители Бурса, район Нилюфер (Турция). Участники акции заявили, что сейчас не пора быть аполитичными и «если у вас нет позиции, вы поддерживаете путина».

— Благодарим наших друзей — жителей городов Люблин (Польша), Кутаиси и Батуми (Грузия), Пряшов (Словакия), Бурса (Турция)! Ваша поддержка важна. Вместе за Украину!, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ужесточит санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который способствует России в ее ведении войны против Украины.